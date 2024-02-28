"بيئة رابغ" تتفقّد "مرسى السرج" للحدّ من الممارسات الضارة بالبيئة البحرية

من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية يسعى إلى مساعدة الصيادين في تطوير وتحسين كفاءة الأداء وصناعة رواد الأعمال، وتطوير وتسويق إنتاج مستدام عالي الكفاءة؛ إسهامًا منه في تنمية المناطق الريفية.