"بيئة رابغ" تتفقّد "مرسى السرج" للحدّ من الممارسات الضارة بالبيئة البحرية

تفقّد مديرُ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، المهندس ردة بن عبادل القارزي، اليوم الأربعاء؛ مرسى السرج؛ لمتابعة احتياجات الصيادين وكمية الأسماك والمعدات المستخدمة للصيد على متن الوسائط البحرية.
جاء ذلك للحدّ من الممارسات الضارّة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، والتي تهدف إلى تحقيق المحافظة على الثروة السمكية وإنمائها وتطويرها وحمايتها، وضمان حسن استغلالها واستثمارها.
وأكّد "القارزي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية بالتعاون مع قطاع حرس الحدود في رابغ؛ للحدّ من مخالفات نظام الزراعة بالمملكة ولائحته التنظيمية؛ حفاظًا على الثروات المائية الحية.
من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية يسعى إلى مساعدة الصيادين في تطوير وتحسين كفاءة الأداء وصناعة رواد الأعمال، وتطوير وتسويق إنتاج مستدام عالي الكفاءة؛ إسهامًا منه في تنمية المناطق الريفية.
وأوضح "الخليف" أن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب السعوديين من مهنة الصيد، ودعم الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة، وإيجاد فرص لأبنائها وبناتها ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
وشكر جهود الجهات ذات العلاقة في متابعة مخالفي نظام الزراعة، وضبط مخالفي أنظمة الصيد البحري، واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة من خلال جولات ميدانية على الشواطئ بمنطقة مكة المكرمة.