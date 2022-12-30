القوات البحرية تختتم مشاركتها في "جسر 23" في البحرين

وأضاف: التمرين شهد تنفيذ عددٍ من الفرضيات التي من شأنها رفع القدرة القتالية والأداء الاحترافي لمختلف العمليات البحرية وكذلك توحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة وتعزيز إجراءات إدارة المعركة البحرية، إضافة إلى تنفيذ عدد من التكتيكات العسكرية كمناورة حق زيارة السفن وتفتيشها أثناء العمليات القتالية، وهجوم الزوارق السريعة.