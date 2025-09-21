معالجة 7 آلاف بلاغ .. مركز البنية التحتية بالرياض يصدر تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر أغسطس

وأظهر التقرير إصدار أكثر من 17 ألف رخصة نشطة خلال شهر أغسطس، إلى جانب معالجة أكثر من 7 آلاف بلاغ، تصدرتها بلاغات تجمع المياه بنسبة 35%، وهبوط الطرق بنسبة 22%، فيما شملت أبرز المخالفات عدم نظافة مواقع العمل، وعدم وجود إنارات تحذيرية، وتأخر تجديد تراخيص المشاريع.