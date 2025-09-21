معالجة 7 آلاف بلاغ .. مركز البنية التحتية بالرياض يصدر تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر أغسطس

أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض تقرير أداء الجهات الخدمية لشهر أغسطس 2025م؛ بهدف متابعة أداء الجهات المنفذة لمشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة؛ لتحديد فرص التحسين وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.
وأظهر التقرير إصدار أكثر من 17 ألف رخصة نشطة خلال شهر أغسطس، إلى جانب معالجة أكثر من 7 آلاف بلاغ، تصدرتها بلاغات تجمع المياه بنسبة 35%، وهبوط الطرق بنسبة 22%، فيما شملت أبرز المخالفات عدم نظافة مواقع العمل، وعدم وجود إنارات تحذيرية، وتأخر تجديد تراخيص المشاريع.
ويأتي تقرير أداء الجهات الخدمية ضمن جهود المركز في رفع مستوى الشفافية عبر نشر بيانات مؤشرات الأداء، وتمكين الجهات والمهتمين من الاطلاع على نتائج الامتثال وجودة التنفيذ، لتعزيز التنافسية ورفع كفاءة مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
وللاطلاع على التقرير في الرابط .