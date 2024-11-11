"عين التعليمية" تواصل التنافس العالمي بحصد 13 جائزة إعلامية في 5 مسابقات دولية

وأوضح المشرف العام على قنوات عين التعليمية حامد الغامدي؛ أن هذه الجوائز اعترافٌ دولي بمستوى الإنتاج المرئي للمواد التعليمية والتثقيفية التي تنتجها قنوات عين، وتأكيدٌ على إمكانات القنوات وقدرتها على توظيف تقنيات الإنتاج المرئي، ومواكبة التطورات في هذا المجال لخدمة التعليم، وزيادة وعي النشء بالقيم والثقافة، وذلك بتوجيهٍ ومتابعة من وزير التعليم، والذي يتجلى في الأعمال الإبداعية التربوية التي فازت بها القنوات من بين آلاف المتقدمين على هذه الجوائز.