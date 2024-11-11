"عين التعليمية" تواصل التنافس العالمي بحصد 13 جائزة إعلامية في 5 مسابقات دولية
حصدت قنوات عين التعليمية؛ التابعة لوزارة التعليم، 13 جائزة من 5 منظمات إعلامية دولية، تأكيداً على ريادة القنوات في توظيف أحدث تقنيات الإنتاج المرئي والسينمائي في إنتاج المحتوى التعليمي والتثقيفي، وابتكار منتجات مرئية نوعية تعزّز مستوى الوعي والثقافة لدى الطلاب وتدعم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وأوضح المشرف العام على قنوات عين التعليمية حامد الغامدي؛ أن هذه الجوائز اعترافٌ دولي بمستوى الإنتاج المرئي للمواد التعليمية والتثقيفية التي تنتجها قنوات عين، وتأكيدٌ على إمكانات القنوات وقدرتها على توظيف تقنيات الإنتاج المرئي، ومواكبة التطورات في هذا المجال لخدمة التعليم، وزيادة وعي النشء بالقيم والثقافة، وذلك بتوجيهٍ ومتابعة من وزير التعليم، والذي يتجلى في الأعمال الإبداعية التربوية التي فازت بها القنوات من بين آلاف المتقدمين على هذه الجوائز.
وأضاف "الغامدي"؛ أن القنوات تركّز في أعمالها على دعم توجهات وزارة التعليم وبرنامج التحول الوطني لرؤية السعودية 2030، فالمواد التي تنتجها القنوات تسهم في تعزيز وعي النشء بقيم الوسطية والتسامح والإتقان والمبادرة وتغرس المبادئ والقيم والوطنية، وتعزّز الانتماء الوطني؛ لتحقق بذلك المستهدفات الإستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وحصلت قنوات عين التعليمية على جائزتيْن بلاتينية وذهبية في مسابقة "Viddy"، التي تعد من أقدم وأكبر الجوائز في صناعة الفيديو، وذلك عن فيديو يوم المعلم، وكليب العودة إلى الدراسة، وفي جائزة "VEGA" الدولية المتخصّصة في تصميم المواقع والفيديو والرسوم المتحركة، فقد حصلت قنوات عين على الجائزة البلاتينية عن فيديو يوم المعلم، والجائزة الذهبية عن فيديو الفارس الكفيف، والجائزة الذهبية المتميزة عن فيديو المعلم والراعي.
كما حصلت قنوات عين في مسابقة "Dotcomm" للإبداع الرقمي في تكساس، بجائزتَيْن بلاتينية وذهبية، وفي مسابقة "Muse" في نيويورك للإعلان والإبداع، فازت القنوات بأربع جوائز ذهبية عن فيديوهات "قصة العم جابر من قمم جازان"، وفيديو "احترام كِبار السن"، وفيديو "الحلم السعودي"، و "كسر قيود الإعاقة".
وفي جوائز MarCom التي تتوّج المشاريع المميزة في الاتصال والتسويق، فازت قنوات عين بالجائزة البلاتينية عن فيديو "العودة إلى الدراسة" والجائزة الذهبية عن برنامج " فرسان التعليم" في جوائز MarCom في تكساس.
تأتي هذه الجوائز تقديراً لتميُّز قنوات عين وإبداعها في إنتاج مواد مرئية تعليمية وتثقيفية وتربوية، وجهودها المتواصلة في نشر وإيصال رسائل هادفة ومؤثرة تخدم المجتمع التعليمي، وتعزّز القيم الإنسانية والوطنية والمجتمعية.