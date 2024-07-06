انطلاق مسرحية "ميوزيكال سكول" في السيتي ووك بجدة

انطلقت يوم أمس على خشبة المسرح العربي بـ"سيتي ووك" مسرحية "ميوزيكال سكول" ضمن فعاليات موسم جدة 2024.
وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي كوميدي؛ حيث يعود الفنان محمد هنيدي لتقديم شخصيته الشهيرة "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، التي سبق أن قدّمها في فيلم ومسلسل بنفس الاسم.
وتواجه الشخصيةُ الرئيسية في هذا العرض عدةَ مواقف طريفة مع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور أثناء محاولته إدارة المدرسة بعد طلب مالكتها المساعدة في إدارتها، ومواجهة مجموعة من المواقف التي تعوق إحلال النظام في المدرسة، ومحاولة التغلب عليها.
وتعدُّ "ميوزيكال سكول" بداية لسلسلة من العروض المسرحية الكوميدية والموسيقية التي ستستقطب مختلف الفئات العمرية على خشبة المسرح العربي في "سيتي ووك" بجدة.