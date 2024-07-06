انطلاق مسرحية "ميوزيكال سكول" في السيتي ووك بجدة

وتواجه الشخصيةُ الرئيسية في هذا العرض عدةَ مواقف طريفة مع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور أثناء محاولته إدارة المدرسة بعد طلب مالكتها المساعدة في إدارتها، ومواجهة مجموعة من المواقف التي تعوق إحلال النظام في المدرسة، ومحاولة التغلب عليها.