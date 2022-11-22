شاهد.. القنصل الأمريكي بالظهران يهنئ المنتخب السعودي بفوزه على المنتخب الأرجنتيني

احتفى القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران ديفيد إدجينتون، بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني خلال الدور الأول من بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث ظهر عبر فيديو متوشحاً العلَم السعودي.