شاهد.. القنصل الأمريكي بالظهران يهنئ المنتخب السعودي بفوزه على المنتخب الأرجنتيني

احتفى القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران ديفيد إدجينتون، بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني خلال الدور الأول من بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث ظهر عبر فيديو متوشحاً العلَم السعودي.
وقال القنصل الأمريكي عبر تغريدة نشرها في حساب القنصلية الأمريكية بتويتر: "تهانينا للمنتخب السعودي على فوزك الملحمي 2-1 على المنتخب الأرجنتيني.
وأردف السيد ديفيد إدجينتون بالقول إن "القوة والقلب والمرونة في الجانب السعودي كانت مستوحاة حقًا اليوم من روح رؤية 2030".
وأضاف: "كلنا في القنصلية الأمريكية بالظهران نحتفل معكم الليلة".