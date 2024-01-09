"الربيعة" يعلن عن مسابقة لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن

وأضاف الربيعة في كلمته بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض خدمات الحج ضمن جلسة بعنوان "التحديات الحالية والفرص المحتملة في خدمة ضيوف الرحمن"، أن هذه الجائزة تعتبر فرصة لرواد الأعمال بناء على تقييم أعمالهم خلال العام الجديد، وسيتم عرض النتائج في مؤتمر الحج من العام المقبل.