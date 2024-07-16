الخطيب يؤكد على تحسين جودة الخدمات المقدمة من مرافق الضيافة والأنشطة السياحية

وتناول في مستهل اللقاء، المبادرات والأنظمة التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي؛ بهدف تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى إيجاد استثمارات جديدة، والإسهام في الناتج المحلي، إضافة إلى خفض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة 22 % في العام الحالي، ودعم مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة للمشاريع الفندقية بفئاتها كافة.