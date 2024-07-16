الخطيب يؤكد على تحسين جودة الخدمات المقدمة من مرافق الضيافة والأنشطة السياحية

التقى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب؛ عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال، وذلك خلال زيارته إلى منطقة عسير، حيث استعرض جهود الوزارة لتشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي، في ظل النجاحات المتواصلة التي يحققها قطاع السياحة في المملكة.
وتناول في مستهل اللقاء، المبادرات والأنظمة التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي؛ بهدف تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، لافتاً إلى أن البرنامج يهدف إلى إيجاد استثمارات جديدة، والإسهام في الناتج المحلي، إضافة إلى خفض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة 22 % في العام الحالي، ودعم مبادرة الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة للمشاريع الفندقية بفئاتها كافة.
وأوضح وزير السياحة، الدور الكبير الذي يقوم به صندوق التنمية السياحي، مؤكداً أن الصندوق قدّم دعماً تجاوز مليار ريال لأكثر من 10 مشاريع سياحية متعلقة بمرافق الضيافة، إضافة للمشاريع متعدّدة الاستخدامات والمشاريع متناهية الصغر في منطقة عسير، داعياً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تقديم دراسات جدوى جادة للحصول على الدعم اللازم وتقديم خدمات سياحية ذات كفاءة عالية.
ولفت وزير السياحة إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة عسير، مما يؤهلها لتصبح من أبرز الوجهات السياحية في العالم، داعياً المستثمرين في القطاع السياحي، إلى استقطاب أكبر لأبناء وبنات الوطن؛ مؤكداً حرص الوزارة على تمكين الكوادر الوطنية في القطاع السياحي.
وأكّد، حرص الوزارة على رفع جودة المنتج، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من مرافق الضيافة والأنشطة السياحية كافة، مشيراً إلى أن برنامج صيف السعودية يسهم في تنويع العروض؛ ما يسهم في زيادة أعداد السياح من داخل المملكة وخارجها للوجهات السياحية الصيفية.