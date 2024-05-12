الشرقية.. تنفيذ 1412 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية بالمنطقة

تأتي هذه الجولات الرقابية التي شملت المطاعم والمقاهي ومحال بيع المواد الغذائية، للتأكّد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والتجارية للمنشآت، وحصول العاملين على الشهادات الصحية المطلوبة، والاشتراطات واللوائح التي تخضع تحت إشراف القطاع البلدي في تطبيق أعلى المعايير الصحة والسلامة، ارتقاءً بجودة الخدمات، ومتابعة توفير المواد الغذائية وتخزينها بالطرق الصحية السليمة، حرصاً على سلامة الغذاء، مع تعزيز ورفع مستوى الامتثال.