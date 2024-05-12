الشرقية.. تنفيذ 1412 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية بالمنطقة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 1412 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.
تأتي هذه الجولات الرقابية التي شملت المطاعم والمقاهي ومحال بيع المواد الغذائية، للتأكّد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والتجارية للمنشآت، وحصول العاملين على الشهادات الصحية المطلوبة، والاشتراطات واللوائح التي تخضع تحت إشراف القطاع البلدي في تطبيق أعلى المعايير الصحة والسلامة، ارتقاءً بجودة الخدمات، ومتابعة توفير المواد الغذائية وتخزينها بالطرق الصحية السليمة، حرصاً على سلامة الغذاء، مع تعزيز ورفع مستوى الامتثال.
وبيّنت الأمانة، أن الجولات الرقابية تمّت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق بيئة صحية سليمة وآمنة في كافة المنشآت الصحية، ومتابعة البلاغات الواردة من مركز البلاغات 940، في هذا الشأن، وكذلك متابعة كافة المحال التي تقدم الأغذية من أجل صحة وسلامة روادها.
وأشارت الأمانة إلى أنها تعمل بشكلٍ مكثفٍ من خلال الفرق الميدانية على الرقابة الدورية للأنشطة الصحية والتجارية ورصد وضبط المخالفات للمنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات واللوائح البلدية وتطبيق العقوبات والتعليمات المقررة، وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
ودعت الأمانة، جميع أصحاب المنشآت الصحية والتجارية، إلى الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية وطرق حفظ وتخزين وتداول المواد الغذائية بالطرق السليمة وإصدار الشهادات الصحية للعاملين للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية، حفاظاً على السلامة لبيئة صحية وآمنة، مؤكدة على الجميع، التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر مركز البلاغات.