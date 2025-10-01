اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة نورة لتعزيز الدراسات والتدريب

وقّعت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني أمس الأربعاء مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مقر الجامعة، وذلك بحضور رئيسة الجامعة المكلّفة الدكتورة فوزية العمرو، ورئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتوسيع مجالات البحوث والدراسات الأكاديمية، إلى جانب إقامة برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وإعداد حقائب معرفية متخصصة، بما يسهم في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
ويأتي هذا التعاون في إطار سعي اللجنة لتمكين المجتمع الأكاديمي من الإسهام الفاعل في دعم التوجهات الوطنية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، وتأكيد الدور المهم للجامعات في بناء المعرفة وتقديم الدراسات التي تخدم مسارات التنمية الوطنية.