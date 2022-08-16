المركز السعودي للتحكيم التجاري.. تكامُل قضائي وتشريعي بالمملكة

وبيّن أن مما يميز التحكيم عن غيره من وسائل تسوية المنازعات، قيامه على مبدأ حماية حرية أطراف النزاع في اختيار القواعد الإجرائية الناظمة لعملية التسوية، ومن ذلك حرية اختيار من يلائمها من مُمَثّلين وخبراء، بغض النظر عن جنسياتهم ومهنهم، مضيفة أن نظام التحكيم السعودي لم يضع قيدًا على اختيار مُمَثّلي أطراف القضايا تتعلق بالجنسية أو المهنة، الأمر الذي يَتّسق مع هذا المبدأ الذي يُعَد سمة رئيسة تميز التحكيم.