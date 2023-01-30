"الإلكترونيات المُتقدّمة" تستعرض خدماتها خلال منتدى "اكتفاء 2023"

تستعرض شركة الإلكترونيات المتقدمة من خلال منتدى "اكتفاء" 2023، الذي تنظمه أرامكو السعودية خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2023م، خدماتها ومنتجاتها الرائدة في مجال التقنية.
وقدمت الشركة تعريفاً حول برنامج صمام البيانات، التي تمثل تقنية مطورة محليًا تتيح اتصالاً آمنًا أحادي الاتجاه بين الشبكات الهامة، وذلك لحماية البيانات التنظيمية من التعرض غير المصرح به والمخاطر السيبرانية وأضرار البرامج الضارة التي تأثر على البنية التحتية الوطنية الحيوية.
ويأتي برنامج "صمام البيانات" نتاج مشروع مشترك بين شركة الإلكترونيات المتقدمة وأرامكو السعودية، وذلك من خلال برنامج أرامكو للاستثمارات الصناعية "نماءات" الذي يهدف لزيادة المحتوى المحلي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والكفاءات الرقمية وتطوير منظومة الصناعة في المملكة.
واستعرضت الشركة خط إنتاجها المتنوع للمدن الذكية والتي تشمل حلول أمان الموقع الذكية (4S)، التي تستخدم إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لضمان تحسين السلامة للموظفين في مكان العمل، وعرض نظام المواقف الذكي (MAWQFI)، الذي يسمح للمستخدمين تحديد أماكن وقوف السيارات وحجزها ودفع ثمنها من خلال التطبيق.
وتم عرض نظام الكشف عن الحرائق المصمم لمنع الإصابات المتعلقة بالحرائق والوفيات والخسائر المالية من خلال نظام الكشف الفوري عن المخاطر.
وتعمل الشركة على تعزيز قدرات قسم التصنيع، الذي يخدم مجموعة واسعة من المنتجات الصناعات العسكرية والصناعية لعقود.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المُتقدّمة المهندس زيـاد المسلّم: منتدى "اكتفاء" يمثل فرصة مهمة لعرض تقنيات الشركة وخدماتها المتقدمة في قطاع التصنيع المحلي وإمكانيات إنترنت الأشياء (IoT)، وتعزيز التنوّع الاقتصادي والقدرة التنافسية، وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للمملكة.
وأوضح أن أرامكو السعودية تمثل شريكاً استراتيجياً للشركة وأن توفير مثل هذه المنصة الحيوية لمنظومة الموردين متعددة الأوجه لمثل هذا المرحلة الهامة والحاسمة للمملكة في إطار رؤية 2030.