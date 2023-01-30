"الإلكترونيات المُتقدّمة" تستعرض خدماتها خلال منتدى "اكتفاء 2023"

وقدمت الشركة تعريفاً حول برنامج صمام البيانات، التي تمثل تقنية مطورة محليًا تتيح اتصالاً آمنًا أحادي الاتجاه بين الشبكات الهامة، وذلك لحماية البيانات التنظيمية من التعرض غير المصرح به والمخاطر السيبرانية وأضرار البرامج الضارة التي تأثر على البنية التحتية الوطنية الحيوية.