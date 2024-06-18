بعد إتمام المناسك.. حجاج بيت الله الحرام يغادرون مكة المكرمة

وأكد الحجيج خلال مغادرتهم لمكة المكرمة بعد أدائهم طواف الوداع على أن اليسر والسهولة في أداء المناسك في هذا الجو الروحاني المفعم أشاع جواً من السكينة والطمأنينة، معربين عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - على ما وجدوه من تسهيلات وخدمات غير مسبوقة وعلى جميع المستويات يضاف إليها التعامل الإنساني والكريم من جميع المسؤولين خلال أدائهم المناسك، سائلين الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهما خير الجزاء على خدمتهما للإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يقدمانه من خدمة ضيوف الرحمن في موازين أعمالهم الصالحة.