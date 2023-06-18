أمانة العاصمة المقدسة تجهز 44 بلدية ومركزاً للخدمات بالمشاعر

وأوضحت الأمانة أنها شرعت ومنذ أوقات مبكرة بتنفيذ خطة خدماتها البلدية لموسم حج هذا العام 1444هـ , بإشراف من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبالتعاون مع كافة الجهات الخدمية والأمنية المساندة، لافتة النظر إلى أن الفرق الميدانية التابعة للبلديات الفرعية تقوم طوال الموسم بحملات تفتيشية مكثّفة ضمن النطاق الإشرافي التابع لها على المباسط الموسمية، والأسواق التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية, ومتابعة تراخيص المطاعم وأماكن تحضير الوجبات، إلى جانب مراقبة ومتابعة تجار الجملة والتجزئة والتركيز على المنطقة المركزية, وتشديد الرقابة مع الجهات المعنية, لمكافحة الظواهر السلبية ومعالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.