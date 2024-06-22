ثناء وتقدير دولي لجهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.. هذا ما قاله بعض كبار المسؤولين في الحج

أشاد عدد من كبار المسؤولين في الدول العربية والإسلامية بجهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده فيما قُدم للحجاج خلال حج هذا العام 1445هــ، الذي حصل على نجاح باهر بفضل الله سبحانه وتعالى.
وقال الدكتور علي أرباش، وزير الشؤون الدينية في جمهورية تركيا، إن حج هذا العام تم -بحمد الله تعالى- بنجاح كامل وشامل، وما كان هذا النجاح ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم التوجيهات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الدقيقة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- للأجهزة المعنية كافة.
ومن جانبه، قال الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر: هذا الجهد الكبير الذي تقوم به السعودية في هذا الشأن يشبه إعجازًا في الحقيقة. ثلاثة ملايين على مساحة واحدة هي مساحة ليست ممتدة كثيرًا، ومع ذلك فإن هذا التنظيم يعطي بُعدًا ممتازًا لفريق الحج.
وقال الدكتور يوسف المهدي، رئيس الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر: أود أن أُبلّغ شكري كل السعودية قيادة وشعبًا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
ومن جانبه، قال محمد ناصر المطيري، نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج في دولة الكويت، إن المملكة العربية السعودية وُفقت في هذا التنظيم العظيم والكبير بكل تفاصيل الرحلة، وهي إشادة كبيرة لكل من يحضر ويقارن هذا التطور وهذه القفزات الكبيرة التي تصل إلى حد الإبهار. جزيل الشكر وعظيم الامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وكل القائمين على الحج على ما يقدمونه لضيوف الرحمن.
وقال الدكتور محمد شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد في الجمهورية اليمنية: لقد عُرفوا بكرم الضيافة وحسن الاستقبال، وشرفهم الله سبحانه وتعالى بخدمة ضيوفه، فأينما ذهبنا في المشاعر وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي نرى كل الخدمات متوافرة، وكل التسهيلات موجودة.. وهذا أمر جليل وعظيم؛ يُشكرون عليه.