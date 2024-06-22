ثناء وتقدير دولي لجهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.. هذا ما قاله بعض كبار المسؤولين في الحج

‏ومن جانبه، قال الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر: هذا الجهد الكبير الذي تقوم به السعودية في هذا الشأن يشبه إعجازًا في الحقيقة. ثلاثة ملايين على مساحة واحدة هي مساحة ليست ممتدة كثيرًا، ومع ذلك فإن هذا التنظيم يعطي بُعدًا ممتازًا لفريق الحج. ‏