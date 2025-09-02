مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يغلق ثقباً مسبباً للجلطات بالقلب بتدخل طبي نادر ومتطور

وقال د. باسرده، إن المراجعة جاءت إلى المستشفى بعد معاناة من ضيق نفس جهدي، يصاحبه خفقان قلب غير طبيعي، وأصيبت مؤخراً بجلطتين دماغيتين، وفور وصولها إلى المستشفى تلقت الإسعافات والعلاجات الأولية، ومن ثم خضعت للفحص السريري، الذي قدم مؤشرات على أنها تعاني من خلل في القلب، وأظهرت الفحوصات الدقيقة وجود ثقب بجدار الأذين، مضيفاً أن الفريق الطبي توصل إلى خطة علاجية لإغلاقه بالقسطرة، علماً بأن الأساس في علاج مثل هذه الحالات هو الجراحة، لكن يمكن إغلاق بعض أنواعها عبر القسطرة في المستشفيات والمراكز الكبيرة التي تحظى بتجهيزات عالية.