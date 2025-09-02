مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يغلق ثقباً مسبباً للجلطات بالقلب بتدخل طبي نادر ومتطور

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من إجراء عملية جراحية معقدة ونادرة، لامرأة عمرها "47" عاماً، عانت من تبعات ثقب في القلب، وتسبب في إصابتها بجلطتين دماغيتين خلال أسبوع واحد، ونجح فريق طبي قاده د. أيمن باسرده استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، في إنهاء معاناتها بعملية متقدمة.
وقال د. باسرده، إن المراجعة جاءت إلى المستشفى بعد معاناة من ضيق نفس جهدي، يصاحبه خفقان قلب غير طبيعي، وأصيبت مؤخراً بجلطتين دماغيتين، وفور وصولها إلى المستشفى تلقت الإسعافات والعلاجات الأولية، ومن ثم خضعت للفحص السريري، الذي قدم مؤشرات على أنها تعاني من خلل في القلب، وأظهرت الفحوصات الدقيقة وجود ثقب بجدار الأذين، مضيفاً أن الفريق الطبي توصل إلى خطة علاجية لإغلاقه بالقسطرة، علماً بأن الأساس في علاج مثل هذه الحالات هو الجراحة، لكن يمكن إغلاق بعض أنواعها عبر القسطرة في المستشفيات والمراكز الكبيرة التي تحظى بتجهيزات عالية.
واستطرد قائلاً أن المراجعة خضعت لعملية تم فيها إغلاق الفتحة عن طريق القسطرة، وكذلك زراعة جهاز amplatzer لمنع حدوث الجلطات مجدداً، وقد استغرقت نحو "40" دقيقة. ونقلت المراجعة إلى العناية المركزة وغادرت المستشفى بعدها بيوم بحالة صحية ممتازة، ولاحقاً تمت إعادة تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية، فأظهرت النتائج ولله الحمد نجاح التدخل الطبي، كما أظهرت ثبات جهاز amplatzer، مع عدم وجود أي آثار لمرور الدم عبر الفتحة لتتأكد شفاءها التام.
ويشار إلى أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يملك رصيداً كبيراً من الاعتمادات والجوائز والشهادات الدولية والمحلية، والتي من أبرزها شهادة اللجنة الدولية لإعتماد المستشفيات JCI ، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS، وجائزتي التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، وجائزة أفضل خدمة عملاء لمقدمي الرعاية الصحية ، واعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC .