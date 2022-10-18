"الدفاع" تحقق المركز الأول بمسابقة "أفضل محارب سيبراني في الشرق الأوسط

وقال مدير إدارة الأمن السيبراني في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وكالة خدمات التميز في وزارة الدفاع، المهندس باسم الجهني: إن الوزارة شاركت بفريق مكوَّن من خمسة أعضاء من أفرع وزارة الدفاع. واشتملت المسابقة على تحديات عدة، هي: التشفير، التحليل الجنائي، الهندسة العكسية، أمان الويب واستخبارات المعلومات مفتوحة المصدر.