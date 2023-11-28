شاهد.. ما سرّ انخفاض وفيات الحوادث المرورية بـ 60% في الشرقية؟

أكد أمين عام السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي، انخفاض نسبة الوفيات بسبب الحوادث المرورية في المنطقة الشرقية بنسبة 60% عن السنوات الماضية، حيث تعتبر المنطقة الشرقية الأقل على مستوى المملكة في معدلات الحوادث المرورية الجسيمة.
وكشف المؤتمر الصحفي للملتقى والمعرض السادس للسلامة المرورية الذي أقيم أمس الاثنين بمقر جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها وساهمت في رفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة الشرقية وخفضت معدلات الوفيات، ومن أهمها الاهتمام بحصر النقاط السوداء في طرق المنطقة ودراستها من قبل لجان مختصة وتقديم حلول عملية تساهم في حل مشكلات النطاقات المصنفة كـ"نقطة سوداء".
وأوضح الراجحي أن النقاط السوداء في الطرق تمثل كل منطقة تشهد حصول حوادث متكررة في نطاق 500 متر، بحيث يتم حساب نقاط عن كل حادث تشمل الوفيات والإصابات والتلفيات وعند وصول النطاق لـ 500 نقطة يصنف كنقطة سوداء تستدعي التدخل ووضع الحلول.
وشملت الإجراءات إقامة ملتقى متخصص للسلامة المرورية كل سنتين لتبادل الخبرات بين المختصين والمهتمين في السلامة المرورية من مختلف أنحاء العالم وعرض أفضل التجارب في مجال السلامة المرورية وتقديم توصيات تؤخذ بعين الاعتبار وتحوّل إلى واقع ملموس.
من جانبه، قال رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، رئيس اللجنة العليا للملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية، الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش: من بين التوصيات التي تم تنفيذها استحداث برامج عملية بالجامعة لتأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل مع ملف السلامة المرورية، وقسم هندسة السلامة المرورية بالجامعة أحد التوصيات الناتجة عن النسخ السابقة للملتقى، إضافةً إلى مقرر السلامة المرورية في المناهج الدراسية في السنة التحضيرية لمرحلة البكالوريوس في الجامعات السعودية.
وأضاف: هناك العديد من مواد السلامة المرورية استحدثت في مناهج التعليم العام.
وفيما يتعلق بإنشاء منصة خليجية للسلامة المرورية، أوضح الربيش أن الملتقى سيبحث جميع الملفات المتعلقة بالسلامة المرورية، بحيث تفضي الى اصدار توصية بإنشاء منصة خليجية مشتركة، نظرًا لوجود متحدثين من جميع الدول الخليجية، لافتًا إلى أن مشروع المنصة الخليجية يبقى محل نقاش لدى المشاركين في الملتقى.
يذكر أن ملتقى السلامة المرورية السادس تنطلق جلساته يوم الاثنين القادم لمدة 4 أيام، بفندق شيراتون الدمام، حيث يصاحبه العديد من الورش التي تنطلق يوم الأحد القادم، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، ويأتي بتنظيم من الجمعية السعودية للسلامة المرور بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وأرامكو السعودية و لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية.