شاهد.. ما سرّ انخفاض وفيات الحوادث المرورية بـ 60% في الشرقية؟

من جانبه، قال رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، رئيس اللجنة العليا للملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية، الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش: من بين التوصيات التي تم تنفيذها استحداث برامج عملية بالجامعة لتأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل مع ملف السلامة المرورية، وقسم هندسة السلامة المرورية بالجامعة أحد التوصيات الناتجة عن النسخ السابقة للملتقى، إضافةً إلى مقرر السلامة المرورية في المناهج الدراسية في السنة التحضيرية لمرحلة البكالوريوس في الجامعات السعودية.