تضمّ كوكبة من نجوم المسرح.. انطلاق عروض "صوابع زينب" في بوليفارد سيتي

وتضم المسرحية كوكبة من نجوم الفن والمسرح، ومنهم: هالة صدقي التي تشارك للمرة الأولى في موسم الرياض، وعمرو عبدالجليل، وكلٌ من الفنانين محمد ثروت، ومحمد رضوان، ومنة فضالي، ومصطفى حجاج، وجيهان الشماجرجي، ودنيا ماهر، وعلي كمالو، وأمجد الحجار، ومشيل ميلاد.