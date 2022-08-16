وزير البيئة يتفقد غرفة عمليات برنامج "استمطار السحب" بأرصاد جدة

تفقّد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات برنامج استمطار السحب بمقر المركز الوطني للأرصاد بجدة.
واطلع الفضلي على الآليات والتقنيات المستخدمة في عمليات الاستمطار ومراحل الأعمال التشغيلية المعنية بالمرحلة الثانية، والتقى خبراء الاستمطار والمختصين، واستمع إلى شرح وافٍ عن العمليات التشغيلية والطيران المتعلقة بالمرحلة الثانية لبرنامج الاستمطار.
ووقّع الفضلي خلال زيارته لمقر المركز الوطني للأرصاد بجدة، عقد تنفيذ مبادرة تطوير منظومة معلومات الأرصاد والإنذار المبكر لحالات الطقس، ومن أبرز مخرجاتها بناء منصة موحدة للخدمات الإلكترونية للمركز الوطني للأرصاد، وبناء تطبيق محمول يواكب خدمات المنصة الإلكترونية، ورفع القدرات التخزينية والحاسوبية للمركز، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر التقنية والإجرائية، وتجهيز أنظمة لمراقبة ومتابعة لأنظمة المبادرة.
وخلال الزيارة، عقد الفضلي اجتماعًا موسعًا مع منسوبي المركز؛ للاطمئنان على سير العمل في المراحل التطويرية للمركز الوطني للأرصاد والمبادرات الوطنية المتعلقة بالطقس والمناخ، وفي نهاية الاجتماع حث منسوبي المركز على بذل المزيد من الجهود في أداء المهام الموكلة إليهم وإبراز دور المركز في خدمة الجهات المستفيدة كافة.