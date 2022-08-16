وزير البيئة يتفقد غرفة عمليات برنامج "استمطار السحب" بأرصاد جدة

وخلال الزيارة، عقد الفضلي اجتماعًا موسعًا مع منسوبي المركز؛ للاطمئنان على سير العمل في المراحل التطويرية للمركز الوطني للأرصاد والمبادرات الوطنية المتعلقة بالطقس والمناخ، وفي نهاية الاجتماع حث منسوبي المركز على بذل المزيد من الجهود في أداء المهام الموكلة إليهم وإبراز دور المركز في خدمة الجهات المستفيدة كافة.