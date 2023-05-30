مساء اليوم.. رائدا الفضاء السعوديان يتجهان نحو الأرض

وفي السياق ذاته، أظهرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي؛ حالة من التأثر، أمس الإثنين، على متن محطة الفضاء الدولية، وانهمرت دموعها في لقطةٍ مؤثرةٍ لنهاية المهمة.