مساء اليوم.. رائدا الفضاء السعوديان يتجهان نحو الأرض

تبدأ اليوم الثلاثاء عودة طاقم مهمة الفضاء أيه إكس - 2 "Ax-2"، بعد انتهاء المهمة العلمية التي استمرت لعشرة أيام في محطة الفضاء الدولية.
وسيغادر رائدا الفضاء السعوديان علي القرني؛ وريانة برناوي؛ المحطة الدولية في تمام الساعة الـ 4 مساءً بتوقيت الرياض على متن المركبة الفضائية دراغون.
وسيقوم فريق "ناسا" ببثٍ مباشرٍ لمشاهدة مغادرة المركبة الفضائية من المحطة الدولية، كما سيكون هناك بثٌ منفصلٌ لهبوط دراغون في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وفي السياق ذاته، أظهرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي؛ حالة من التأثر، أمس الإثنين، على متن محطة الفضاء الدولية، وانهمرت دموعها في لقطةٍ مؤثرةٍ لنهاية المهمة.
وفي مقطعٍ مصوّرٍ أعربت ريانة؛ عن شكرها وامتنانها لزملائها في المحطة الدولية وفريق المهمة، ووصفت الطاقم بأنه "جميلٌ ومتعاونٌ".
وأضافت: "كل قصة تصل إلى نهاية، وهذه ما هي إلا بداية مرحلة جديدة لبلدنا ومنطقتنا".
يُذكر أن مهمة "Ax-2" الفضائية ضمَّت علي القرني؛ وريانة برناوي؛ وبيجي ويتسون؛ وجون شوفنر؛ وانطلقت نحو المحطة الدولية يوم 21 مايو الجاري من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.