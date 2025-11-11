«برج رواجح».. تحفة سلمانية على طريق الملك فهد بارتفاع يتجاوز 220 متراً

أما المهندس فيليبو لودي، مدير شركة UN ستوديو المصممة للمشروع، فقال إن “برج رواجح يُجسد رحلةً عمرانيةً تجمع بين التراث النجدي وطموح الرياض الحديثة، متجاوزاً نمطية الأبراج التقليدية، ومعبّراً عن النسيج الإنساني والعمراني المتفرّد للمدينة”. وأضاف أن تصميم البرج “يعتمد تفاصيل مستوحاة من هوية الرياض، من النقوش إلى الأرصفة، ليشكل معلماً ثقافياً معاصراً يستمدّ جذوره من الأصالة ويتجه بثقة نحو المستقبل”.