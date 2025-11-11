«برج رواجح».. تحفة سلمانية على طريق الملك فهد بارتفاع يتجاوز 220 متراً

أعلنت مجموعة رواجح عن إطلاق مشروعها الأيقوني «برج رواجح» على طريق الملك فهد في العاصمة الرياض، بارتفاع يتجاوز 220 متراً، ليصبح أحد أبرز المعالم العمرانية الحديثة في المدينة، والمقرر افتتاحه عام 2029م.
ويأتي المشروع ضمن جهود المجموعة لمواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن عصرية مستدامة وتعزيز جودة الحياة، وذلك بالتكامل مع الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض.
ويستوحي البرج تصميمه من جذع النخلة، رمز العطاء والأصالة في الثقافة السعودية، ليجسد روح الطراز السلماني الذي يجمع بين الجمال والوظيفة ويحافظ على الهوية المحلية. ويضم البرج وحدات سكنية وخدمية ومرافق ترفيهية تعتمد حلولاً هندسية ذكية ومستدامة تراعي الخصوصية والمناخ المحلي.
وصرّح فهد الراجحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة رواجح، قائلاً:
«برج رواجح ليس مجرد برج، بل قصة معمارية تُجسّد فكرنا في رواجح بأن التطوير العقاري هو فنّ لصناعة مستقبل أفضل للمدن وسكانها».
من جهته، أوضح المهندس عقيل الراجحي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المشروع “خطوة نوعية تعكس رؤية رواجح في إثراء المشهد العمراني للعاصمة عبر وجهات تجمع بين الأصالة والرؤية المعاصرة”.
وأشار الأستاذ عبدالعزيز السويلم، الرئيس التنفيذي لشركة رواجح للتطوير، إلى أن التصميم “يجمع بين المفاهيم النجدية والطراز السلماني، ليضيف قيمة بارزة لطريق الملك فهد كمحور للتطور الحديث”.
أما المهندس فيليبو لودي، مدير شركة UN ستوديو المصممة للمشروع، فقال إن “برج رواجح يُجسد رحلةً عمرانيةً تجمع بين التراث النجدي وطموح الرياض الحديثة، متجاوزاً نمطية الأبراج التقليدية، ومعبّراً عن النسيج الإنساني والعمراني المتفرّد للمدينة”. وأضاف أن تصميم البرج “يعتمد تفاصيل مستوحاة من هوية الرياض، من النقوش إلى الأرصفة، ليشكل معلماً ثقافياً معاصراً يستمدّ جذوره من الأصالة ويتجه بثقة نحو المستقبل”.
وتواصل مجموعة رواجح دورها الريادي في تطوير مشاريع نوعية تشكّل مستقبل المشهد العمراني السعودي تحت شعارها: «نستبق الغد».