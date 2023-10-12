"آل خمسان": القائد في القطاع المالي عليه دعم مواكبة المتغيرات بإعادة تشكيل المهارات

وكان مؤتمر الأكاديمية المالية قد عقد على هامش أعماله جلسة حوارية بعنوان "أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي"، شارك فيها رئيس قطاع رأس المال البشري في بنك الإنماء عبدالله السلامة، والرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في ميد غلف "عمر العماري"، والرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل "أليكس فريزر"، والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة إمبانك للتكنولوجيا المصرفية "لارس روتفايلر"؛ تناولوا خلالها أسباب إعادة تشكيل مهارات العاملين في القطاع المالي، وتأثير إعادة تشكيل المهارات على قدرة القطاع المالي على الاستدامة والتنافسية، ودور إعادة تشكيل المهارات في سدّ فجوات المهارات في القطاع المالي.