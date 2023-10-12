"آل خمسان": القائد في القطاع المالي عليه دعم مواكبة المتغيرات بإعادة تشكيل المهارات

أكد الرئيسُ التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، أهميةَ تعزيز ثقافة التعلم وتطوير المهارات لمنسوبي القطاع المالي؛ للتكيف مع متطلبات مستقبل العمل الذي يشهد تطورات سريعة ودخول التقنية فيه.
جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان "مستقبل إعادة تشكيل المهارات"، عُقدت أمس، ضمن فعاليات النسخة الثانية لملتقى الأكاديمية المالية الثاني، الذي أقيم في الرياض تحت شعار "مهارات تواكب المستقبل"، وشارك فيها وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة ديجريد لتكنولوجيا المعلومات "ديفيد بليك"، ومسؤولة البرامج الخاصة ودمج المسؤولين في جوجل "آنا بيرد".
وبيّن آل خمسان أن القائد في القطاع المالي يجب عليه دعم مواكبة المتغيرات عبر إعادة تشكيل المهارات، وتبني ثقافة التعلم المهني المستمر، وكذلك دعم الموظفين وتشجيعهم على التدريب لمواكبة المتغيرات.
وتناول المشاركون في الجلسة الحوارية موضوعَ "بيئة العمل المستقبلية"، و"الفرد في بيئة عمل المستقبل"، و"أدوات مستقبلية لإعادة تشكيل المهارات".
وأكّدوا خلال مشاركاتهم أن التغييرات التي تمر على أسواق العمل حاليًّا ليست مرتبطة فقط بالقطاع المالي، بل مرتبطة بأسواق العمل حول العالم ودول مجموعة العشرين "G20"، وتعتمد على استراتيجية المهارات.
وبيّنوا أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تعزيز الذكاء البشري، وأن القائد الناجح يستخدم التقنيات الحديثة في الأمور المفيدة، منوهين إلى أهمية الاستثمار في الإنسان وفي وظائف المستقبل.
وكان مؤتمر الأكاديمية المالية قد عقد على هامش أعماله جلسة حوارية بعنوان "أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي"، شارك فيها رئيس قطاع رأس المال البشري في بنك الإنماء عبدالله السلامة، والرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في ميد غلف "عمر العماري"، والرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل "أليكس فريزر"، والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة إمبانك للتكنولوجيا المصرفية "لارس روتفايلر"؛ تناولوا خلالها أسباب إعادة تشكيل مهارات العاملين في القطاع المالي، وتأثير إعادة تشكيل المهارات على قدرة القطاع المالي على الاستدامة والتنافسية، ودور إعادة تشكيل المهارات في سدّ فجوات المهارات في القطاع المالي.
كما عقد المؤتمرُ جلسةً حوارية بعنوان "المنظمات وتطبيق استراتيجيات فعالة لمواكبة المتغيرات"، وشارك فيها نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في بنك الرياض "مازن خليفة"، والرئيسة التنفيذية لشركة رايز آند ديزاينر ذات المسؤولية المحدودة "ميشيل أر وايس"، ومستشار إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة "جواد خان"، تناولوا خلالها أبرز التجارب الرائدة في تطبيق استراتيجيات إعادة تشكيل المهارات، والتحديات والعقبات التي تواجه المنظمات في تنفيذ استراتيجيات إعادة تشكيل المهارات، ودور القيادة في نجاح تطبيق برامج إعادة تشكيل المهارات.
واستعرضت خلال المعرض المصاحب للملتقى "13" جهة حكومية وخاصة الحلول التقنية، وتقنيات التعليم، والتقنيات المالية، والاقتصاد الرقمي، كما تناولت 3 ورش عمل متخصصة التحولات التنظيمية في العصر الرقمي، وتطوير المهارات في بيئة العمل، والتوجه في إعادة تشكيل المهارات.