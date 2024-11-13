أمير المدينة يدشن منظومة الخدمات الطبية الجديدة بمستشفى ينبع وينوه بدعم القيادة

نوّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، إلى الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، وتوفير جميع الإمكانات للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمستفيدين؛ تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحوّل الصحي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك بعد تدشين أمير منطقة المدينة المنورة الخدمات الطبية في المبنى الجديد للعيادات الخارجية بمستشفى ينبع العام، بطاقة تشغيلية تبلغ 84 عيادة، والتي نفّذها تجمع المدينة الصحي بقيمة قاربت 50 مليون ريال، وذلك في إطار تطوير وتحسين منظومة الخدمات الصحية المقدمة لسكان وزوار المحافظة.
ونوّه الأمير سلمان بن سلطان إلى الدور الذي تضطلع به وزارة الصحة ممثلةً في تجمع المدينة المنورة الصحي عبر تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الطبية والعلاجية، والارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تنفيذ المشاريع ومتابعة مؤشرات الإنجاز وفق المحددات الزمنية ودعم المرافق بالتجهيزات الطبية المتقدمة.
واطّلع أمير المنطقة خلال جولة على مبنى العيادات الخارجية الجديد الذي أُنشئ على مساحة 13 ألف متر مربع، على منظومة الخدمات التي تقدمها العيادات، والتي تسهم بدورها في رفع الطاقة الاستيعابية والتشغيلية، وتقليص قوائم الانتظار، وتطوير أنظمة العمل الرقمية، وتقديم أكثر من 120 ألف موعد سنويًّا للمستفيدين.
وفي ذات السياق دشّن الأمير سلمان بن سلطان خدمات مركز الغدد الصماء والسكري للكبار والأطفال بمستشفى ينبع العام، والذي يقدم خدماته عبر 7 عيادات متخصصة، بالإضافة إلى تدشين وحدة تفتيت الحصوات، التي تم استحداثها لخدمة سكان وزوار المحافظة دون الحاجة إلى تكبد عناء السفر والانتظار بالمستشفيات الأخرى خارج المحافظة.