أمير المدينة يدشن منظومة الخدمات الطبية الجديدة بمستشفى ينبع وينوه بدعم القيادة

واطّلع أمير المنطقة خلال جولة على مبنى العيادات الخارجية الجديد الذي أُنشئ على مساحة 13 ألف متر مربع، على منظومة الخدمات التي تقدمها العيادات، والتي تسهم بدورها في رفع الطاقة الاستيعابية والتشغيلية، وتقليص قوائم الانتظار، وتطوير أنظمة العمل الرقمية، وتقديم أكثر من 120 ألف موعد سنويًّا للمستفيدين.