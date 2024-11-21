طقس نهاية الأسبوع.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة بهذه المناطق.. ورياح على تبوك ومكة المكرمة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 28 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.