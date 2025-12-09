برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يفتتح مؤتمر "التمويل التنموي 2025"

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله-، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم، أعمال مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025"، الذي ينظمه صندوق التنمية الوطني تحت شعار "قيادة التحول التنموي"، ويستمر خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2025، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وكان في استقبال سموه فور وصوله معالي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ الصندوق الدكتور ستيفن جروف، حيث تجوّل سموه في المعرض المصاحب للمؤتمر، واطّلع على أبرز الأجنحة والمبادرات والمشروعات المعروضة.
وخلال حفل الافتتاح، ألقى الأستاذ محمد التويجري كلمة أكد فيها أن الرعاية الكريمة للمؤتمر تعكس إيمان القيادة الرشيدة بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لصناعة مستقبل مزدهر وتنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن المملكة تقود مشهد التمويل التنموي عالميًا بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح التويجري أن الصندوق، عبر 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، قدّم تمويلات تجاوزت 52 مليار ريال خلال عام، وأسهم في دعم أكثر من مليون مستفيد، ورفع الناتج المحلي غير النفطي بنحو 47 مليار ريال، إضافة إلى تمكين الآلاف من فرص ريادة الأعمال، والمساهمة في مشاريع نوعية تدعم تنويع الاقتصاد وتوفير وظائف مستدامة.
وبيّن أن الصندوق السياحي دعم 2000 مشروع سياحي، فيما موّل الصندوق الثقافي أكثر من 1500 مشروع، والصناعي قرابة 4000 مشروع، بينما بلغت تمويلات الصندوق على المستوى الدولي أكثر من 800 مشروع وبرنامج في 100 دولة بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار.
وأشار إلى أن أكثر من 20% من محفظة الصندوق الصناعي خُصصت لمشروعات الطاقة المستدامة، بما فيها مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرة 3.8 غيغاواط، والطاقة الشمسية بـ2.6 غيغاواط، تجسيدًا لالتزام المملكة بدعم الاقتصاد الأخضر العالمي.
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو والمعالي والوزراء، والرؤساء التنفيذيين، إلى جانب خبراء دوليين وقادة في مجالات التنمية والاقتصاد.
يُذكر أن المؤتمر يهدف إلى دعم التوجهات الإستراتيجية لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة له، ورفع كفاءة الأداء التنموي، وتعزيز القدرة على تحقيق أثر تنموي مستدام ينعكس على المجتمع والاقتصاد الوطني.