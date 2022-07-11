قصاصة منذ 88 عامًا.. وفود بيت الله يشكرون.. هنا 3 شهادات وأمر مثير للدهشة

ولم تنتهِ شهادة "باطوق" عند هذا الحد، فيضيف إلى شهادته أمرًا أثار دهشته، ويعبّر عن مدى تمتع رجال الأمن في المملكة منذ العهد الأول بالكفاءة والأمانة وحسن التصرف، فقد تفاجأ الحاج الإريتري في أثناء إقامته في منى برجال الأمن يحملون حقائبه وأمتعته، ويبحثون عن صاحبها، فقد عثروا عليها قبل أن يشعر بفقدها، وهو الأمر الذي أثار دهشته.