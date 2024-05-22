"الشليل": أغلب الرقاة جهلة وأحدهم تسبب في وفاة مُرقى عليه بعد استخدامه خلطات وأعشابًا

حذر وكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا تركي بن عبدالله الشليل من تعلق بعض الناس بالراقي أكثر من الله، موضحًا أن هذا يعد مخالفًا للمنهج الشرعي، لافتًا إلى أن بعض الناس وصل به الحال إلى أنه أصبح يتعلق بما يطرحه وينشره الراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.