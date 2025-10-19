وزير النقل يفتتح المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية و يستعرض الفرص الاستثمارية و المشاريع الكبرى

افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، أعمال النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية في العاصمة الرياض، بحضور عددٍ من الوزراء من عدد من الدول، بمشاركة واسعة من الخبراء ورؤساء الشركات والمستثمرين الدوليين في قطاع السكك الحديدية.