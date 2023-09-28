لأول مرة في المملكة.. انطلاق أول عروض عالم مارڤل ضمن تقويم فعاليات جدة

ويحاكي "عالم مارڤل للعروض الحية" المتعة والإثارة في أفلام ومسلسلات مارڤل، من خلال عروض ترفيهية تتمّ بشكل مباشر أمام الجمهور، والعديد من الفقرات المذهلة، والألعاب البهلوانية الجديدة، كما يحاكي المناورات الهوائية، والفنون القتالية، إضافة إلى ألعاب الدراجات النارية المثيرة، باستخدام أحدث الروبوتات والتقنيات، والمناظر الطبيعية المتنوعة لعدد من المدن حول العالم على خشبة المسرح.