"بيئة الطائف" تنظّم ورشة عن الاستزراع السمكي بالمياه الداخلية لتعزيز الأمن الغذائي

كما ناقشت الورشةُ سُبلَ تمكين المزارعين وروّاد الأعمال من تبنّي مشاريع استزراعٍ سمكيٍّ في محافظة الطائف، وفتح آفاقٍ جديدةٍ للاستثمار في هذا القطاع الواعد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.