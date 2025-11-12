"بيئة الطائف" تنظّم ورشة عن الاستزراع السمكي بالمياه الداخلية لتعزيز الأمن الغذائي

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، بالتعاون مع المركز الوطني للثروة السمكية بجدة، ورشةَ عملٍ بعنوان "الاستزراع السمكي في المياه الداخلية"، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد وتنمية قطاع الثروة السمكية.
هدفت الورشة إلى رفع الوعي لدى المزارعين والمهتمين بقطاع الثروة السمكية، والتعريف بأهمية الاستزراع السمكي كمصدرٍ غذائيٍّ واقتصاديٍّ مستدام، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والممارسات الحديثة في تربية الأسماك بالمياه الداخلية.
كما ناقشت الورشةُ سُبلَ تمكين المزارعين وروّاد الأعمال من تبنّي مشاريع استزراعٍ سمكيٍّ في محافظة الطائف، وفتح آفاقٍ جديدةٍ للاستثمار في هذا القطاع الواعد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكّد القائمون على الورشة أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في نقل المعرفة الفنية والتقنية للمشاركين، وتشجيعهم على تطبيق أفضل الممارسات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ويُحقّق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة.