خبر سارٌّ لكل من يملك منزلًا تراثيًّا بالباحة.. تراخيص نظامية قريبًا

أوضح أمين الباحة د. علي السواط أنه في الوقت القريب ستكون هناك تراخيص نظامية للمواطنين المهتمين بالتراث وأصحاب المتاحف في المنطقة.
وقال: القرى التراثية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل خصوصًا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، وبعد ذلك نحن نبحث عن طرق لإصدار تراخيص بلدية نظامية من خلال بوابة "بلدي"؛ سواءً رخصة ترميم أو رخصة تشغيل لإعادة الحياة إلى هذه المواقع التراثية من خلال تلك الأنشطة.
وأضاف: توجد معوقات متعلقة بصكوك الملكية؛ حيث لا توجد وثائق لهذه المواقع لكن هناك لجنة رباعية من وزارة البلديات ووزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث ووزارة السياحة وأمانة المنطقة، وستكون الباحة رائدة في إدخال هذه القرى التراثية في منظومة السياحة والاقتصاد المحلي.