خبر سارٌّ لكل من يملك منزلًا تراثيًّا بالباحة.. تراخيص نظامية قريبًا

وقال: القرى التراثية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل خصوصًا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، وبعد ذلك نحن نبحث عن طرق لإصدار تراخيص بلدية نظامية من خلال بوابة "بلدي"؛ سواءً رخصة ترميم أو رخصة تشغيل لإعادة الحياة إلى هذه المواقع التراثية من خلال تلك الأنشطة.