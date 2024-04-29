"روابط العقارية " تطلق مشروع "ذا جروف" في حي السلامة بجدة

أعلنت "روابط العقارية" الشركة الرائدة في التطوير العقاري بالمملكة، عن إطلاق مشروعها الجديد "ذا جروف"، في حي السلامة بمدينة جدة، والذي يتمتع بمقوِّماتٍ مستدامةٍ، وتصاميم عصرية تلبّي تطلُّعات الباحثين عن مسكن عصري.
ويوفّر مشروع "ذا جروف" الذي يتفرِّد بتصميمه الذكيّ، فرصةً مثالية للأسرة السعوديَّة لتملُّك شقة راقيةٍ من بين 56 شقة سكنية فاخرة، ضمن 4 مباني، مبنيَّة بأفضل المواصفات، وبمساحاتٍ متنوعة، تتميَّز بقربها من أهم النقاط الحيويَّة والمحاور الشريانيَّة لمدينة جدة.
من جانبه، أعرب سعد المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "روابط العقارية"، عن اعتزازه بطرح مشروع "ذا جروف"، الذي يأتي تحقيقًا لرسالة الشركة، الرامية إلى توفير مجتمعاتٍ حيويَّةٍ وجاذبة. مضيفًا: نسعى دائمًا لمنح أفراد المجتمع تجارب عمرانيَّةً جديدة، برؤيةٍ تطويريَّةٍ متجددة، بقدراتٍ تنظيميَّةٍ عالية، مدعومةً بمعرفةٍ عميقةٍ بالسوق المحليّ، حيث يواكب مشروع "ذا جروف" الذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2491 مترا مربعًا، متطلبات العصر الحالي، متضمنًا العديد من المرافق الخدمية، أبرزها: "ذا جروف كوفي"، و "ذا جروف بارك"، و "ذا جروف لونج".
ويعتبر "ذا جروف" أحد أبرز المشاريع النابضة بالحياة في حي السلامة بجدة، ويتفرد بموقعه المتميز على ثلاثة شوارع وممر مجاورًا للعديد من الأماكن الحيوية، وأهم المنشآت التعليميَّة، والخدميَّة، والصحيَّة، والترفيهيَّة، ومراكز التسوُّق والأعمال، علاوةً على قُربه من مجموعةً حيوية من الطرق الرئيسية التي توفِّر سهولة التنقل والوصول إلى المشروع في غضون وقتٍ قياسيٍّ وجيز، أبرزها طريق الأمير سلطان، وشارع اليمامة، إلى جانب الطريق المؤدِّي إلى مطار الملك عبد العزيز. كما تُحيط بالمشروع أحياءٌ حديثةٌ ومتكاملة، تُساهم في تعزيز جودة الحياة بمنطقة المشروع.
ويمكن للراغبين في معرفة المزيد، والاطلاع على آخر تحديثات "ذا جروف"، متابعة حسابات الشركة على منصَّات وسائل التواصل الاجتماعي Rawabet_sa@، وموقعها الإلكتروني: https://rawabet.re/