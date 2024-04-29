"روابط العقارية " تطلق مشروع "ذا جروف" في حي السلامة بجدة

ويعتبر "ذا جروف" أحد أبرز المشاريع النابضة بالحياة في حي السلامة بجدة، ويتفرد بموقعه المتميز على ثلاثة شوارع وممر مجاورًا للعديد من الأماكن الحيوية، وأهم المنشآت التعليميَّة، والخدميَّة، والصحيَّة، والترفيهيَّة، ومراكز التسوُّق والأعمال، علاوةً على قُربه من مجموعةً حيوية من الطرق الرئيسية التي توفِّر سهولة التنقل والوصول إلى المشروع في غضون وقتٍ قياسيٍّ وجيز، أبرزها طريق الأمير سلطان، وشارع اليمامة، إلى جانب الطريق المؤدِّي إلى مطار الملك عبد العزيز. كما تُحيط بالمشروع أحياءٌ حديثةٌ ومتكاملة، تُساهم في تعزيز جودة الحياة بمنطقة المشروع.