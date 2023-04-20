الجزائري "عفوف" يُحقّق لقب "المهرة" بإذاعة القرآن الكريم في نسختها الثامنة

أسدلت إذاعة القرآن الكريم الستار على الفائزين بجوائز مسابقة "المهرة" الرمضانية، التي أُقيمت في نسختها الثامنة، وتنافس في حلقتها النهائية سبعة متسابقين من "السعودية ومصر والجزائر واليمن"، ونُقِلت تفاصيلها على الهواء مباشرة من مسرح الإذاعة بالرياض.
وحقّقْ لقب "المهرة" في نسختها الثامنة، المتسابق "عمر عفوف" من الجزائر، وجائزته (50 ألف ريال). وأما المتسابق "إبراهيم السناني" من السعودية، كان ثانيًا ونال (40 ألف ريال). وحلّ ثالثًا المتسابق "أنس بو سحة" من السعودية، (30 ألف ريال). وحقّق الرابع، المتسابق "طاهر الشربيني" من مصر، (25 ألف ريال).
وأما المراكز التالية فكانت من نصيب الأشقاء في "اليمن"، حيث حقّق المركز الخامس المتسابق "حمزة البعداني" (20 ألف ريال). ثم حلَّ المتسابق "عبدالكريم المزجاجي" سادسًا (15 ألف ريال). وأخيرًا المتسابق "أنس الجعفري" ونال (10 آلاف ريال).
وبلغت جوائز "المهرة" نحو 300 ألف ريال، وتنافس عليها في النسخة الحالية، أكثر من 7 آلاف متسابق من 35 دولة، وتأهل إلى مرحلة التصفيات النهائية على الهواء مباشرة 63 متسابقًا. ويحصل كل متسابق على 1000 ريال، وتزامن معها مسابقة للماهرات وفائزتين يوميًا بألف ريال.
يُشار إلى أن مسابقة "المهرة" كانت قد انطلقت في عام 2016م، وتتكون لجنة التحكيم من أبرز القراء والمقرئين في المملكة العربية السعودية، وهم: صابر عبدالحكيم ويوسف الدوسري وأحمد العبيدي.