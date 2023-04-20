الجزائري "عفوف" يُحقّق لقب "المهرة" بإذاعة القرآن الكريم في نسختها الثامنة

وحقّقْ لقب "المهرة" في نسختها الثامنة، المتسابق ‏"عمر عفوف" من الجزائر، وجائزته (50 ألف ريال). وأما المتسابق "إبراهيم السناني" من السعودية، كان ثانيًا ونال (40 ألف ريال). وحلّ ثالثًا المتسابق "أنس بو سحة" من السعودية، (30 ألف ريال). وحقّق الرابع، المتسابق "طاهر الشربيني" من مصر، (25 ألف ريال).