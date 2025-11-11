"أماديوس" تُعزّز التزامها برؤية السعودية 2030 بافتتاح مقرها الإقليمي الجديد في الرياض

ولا تقتصر استثمارات "أماديوس" على دعم وتطوير البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة من خلال تسخير خبراتها العالمية الواسعة لتلبية الاحتياجات المتخصصة محليًا وإقليميًا في هذا القطاع الحيوي. في هذا السياق، صرّح ماهر قوبعة، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة السفر والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أماديوس، قائلاً: " يعكس حضورنا القوي في المملكة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في المنطقة، ونحن فخورون بالمساهمة في تحقيق رؤية المملكة من خلال تقديم حلولنا التقنية المبتكرة." وأضاف: "بفضل شراكاتنا الوثيقة مع الجهات المحلية المعنية واستثماراتنا الفاعلة في الابتكار، نعمل معًا على دفع عجلة التحول الرقمي في قطاع السفر.