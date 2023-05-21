"الرواق السعودي".. عناية تاريخية لقيادة السعودية بالمسجد الحرام منذ عهد المؤسس

وبالعودة لتاريخ تطوير المسجد الحرام، فقد بادر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ‏منذ دخوله مكة المكرمة بكل اهتمام وعزم إلى عمارة الحرمين الشريفين، وخدمة قاصديهما. وكان من أبرز ما قام به أن أصدر أمرًا بترميم المسجد الحرام ترميمًا كاملاً، وإصلاح كل ما يقتضي إصلاحه، وترخيم المسجد الحرام، وتجديد الألوان، وذلك في سنة 1344هـ.