إنقاذ طفل تعرض للدغة عقرب سامة في الرس

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الطفل الذي وصل إلى طوارئ المستشفى عبر سيارة إسعاف طبي، كان وعيه غير متزن، وبدأ يدخل في حالة تشنجات عصبية؛ لافتًا النظر إلى أن الطفل يعيش مع ذويه في منطقة صحراوية، وبعد مرور وقت من تعرضه للدغة، بدأ الألم يزداد لديه، وكاد يفقد الوعي، فقام أهله بنقله لأحد المراكز الصحية الطرفية بالمحافظة.