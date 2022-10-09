قبل بدء المونديال.. وزير النقل يطّلع على جاهزيّة مطار الملك فهد الدولي بالدمام

اطّلع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، م. صالح بن ناصر الجاسر، خلال جولةٍ تفقدية؛ على جاهزية مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وأكّد على أهميَّة انسيابية حركة السفر وسير العمل وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.
وتفصيلًا: استقبل الوزير "الجاسر"، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام م. محمد بن علي الحسني، الذي استعرض خلال اللقاء مشروع تطوير نظام مناولة الأمتعة، وآخر تطورات مشروع تحديث منصّات تسجيل الركاب.
ووجّه "الجاسر" بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين؛ تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030م.
ونوه وزير النقل إلى جهود العاملين في قطاعات المطار للعمل على رفع مستوى التنسيق المشترك؛ تسهيلًا لحركة السفر؛ إذ سيشهد المطار نموًّا مُتسارِعًا مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر 2022م.