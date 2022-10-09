قبل بدء المونديال.. وزير النقل يطّلع على جاهزيّة مطار الملك فهد الدولي بالدمام

ونوه وزير النقل إلى جهود العاملين في قطاعات المطار للعمل على رفع مستوى التنسيق المشترك؛ تسهيلًا لحركة السفر؛ إذ سيشهد المطار نموًّا مُتسارِعًا مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر 2022م.