إعلاميون سعوديون يعبّرون عن فخرهم بنجاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22

إلى ذلك، قالت الإعلامية "آل عثمان"، وهي الفتاة السعودية التي واجهت مرضًا جلديًّا نادرًا (مرض "الفراشة" أو انحلال البشرة الفقاعي) بقلمها وتفاؤلها: لا تجعل أي نظرة أو كلمة تُعرقل حياتك؛ لأننا سنعيش حياتنا لمرة واحدة"؛ وذلك في رسالة إلى كل من يواجه صعوبات وتحديات.