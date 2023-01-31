القاتلة جاءت لتسكن 18 يومًا واستغلت شهامة الضحية بحيلة "الحقيبة الثقيلة".. تفاصيل وكواليس يرويها خال "الغريبي"

وفي التفاصيل، كان طالب علوم الحاسب الآلي الوليد الغريبي قد تعرض للطعن حتى الموت في شقته المقيم بها في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث وقعت الجريمة، صباح أول أمس الاثنين، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون، فيما ألقت شرطة مدينة فيلادلفيا، القبض على امرأة من ولاية جورجيا، على خلفية حادثة الطعن التي تعرض لها "الغريبي"؛ حيث تبلغ القاتلة 19 عامًا، وتدعى نيكول ماري رودرجز؛ وهي تقبع الآن تحت الاحتجاز ووُجهت لها تهمتا القتل العمد والسرقة وتهم أخرى.