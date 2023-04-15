عواصف رعدية وأمطار تشتد.. هطولات بالرياض والقصيم وحائل تكشفها التوقعات

ونبّه مختصّون من العواصف الرملية وموجات الغبار التي قد تتسبّب فيها الرياح الهابطة المُصاحبة للسحب الرُكامية الرعدية في أجزاءٍ من حائل والقصيم، منبهاً من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها في بعض الفترات بحسب قوة السحب، كما نبّهوا خلال الحالة الماطرة المتوقعة من: "خطر شدة العواصف الرعدية والصواعق، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وكثافة زخات البَرَد التي قد تكون متراكمة أحياناً".