عواصف رعدية وأمطار تشتد.. هطولات بالرياض والقصيم وحائل تكشفها التوقعات

تظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية الشدة والقوة في السحب الرُكامية الرعدية التي بدأت تؤثر في أجزاءٍ من القصيم والقطاع الشمالي من منطقة الرياض، إذ تظهر صور الأقمار تشكُّلاً لسحبٍ رُكامية رعدية عملاقة في سماء هذه المناطق، التي تتعرّض لعواصف رعدية وتساقط للأمطار يُتوقع أن تشتد خلال ساعات العصر والمساء.
وبيّن مُختصون الرصد الجوي، أن نظاماً جوياً شديد الاضطراب ستتأثر به هذه المناطق، اليوم السبت، ناتجٌ عن عبور موجة علوية لأجواء المملكة، تزامناً مع تدفق بخار ماء بخصائص استوائية من بحر العرب، واستجابة سطحية من مُنخفض البحر الأحمر الحراري، ما ينتج عنه نشوء حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي.
ويُتوقع أن تتكاثر السحب الرُكامية الرعدية "عالية الفعالية"، وأن تتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة، بالعواصف الرعدية الشديدة أحياناً، وتساقط لزخاتٍ من البَرَد التي لا يُستبعد أن تكون كثيفة ومُتراكمة في بعض المناطق، وفق موقع "طقس العرب".
ونبّه مختصّون من العواصف الرملية وموجات الغبار التي قد تتسبّب فيها الرياح الهابطة المُصاحبة للسحب الرُكامية الرعدية في أجزاءٍ من حائل والقصيم، منبهاً من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها في بعض الفترات بحسب قوة السحب، كما نبّهوا خلال الحالة الماطرة المتوقعة من: "خطر شدة العواصف الرعدية والصواعق، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وكثافة زخات البَرَد التي قد تكون متراكمة أحياناً".