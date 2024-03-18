رمضان في "مدينة الدم والحضارة".. كانت تدير العالم طيلة 600 عام ونشرت الإسلام في المشارق والمغارب

إنها بغداد، واحدة من عواصم العالم القديمة، وقد بناها أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس، وجعل لها أربعة أبواب، وفيها الكثير من المعالم التاريخية الباقية إلى اليوم شاهدة على عظمة الحضارة التي تحتويها هذه المدينة، التي كانت في يوم من الأيام عاصمة الدنيا ومنارتها، ومَر عليها الطغاة والمحتلون وحولوها إلى مدينة دماء وأشلاء، مثل الغزو التتري وغيره.