بهدف نشر وتعزيز التميز المؤسسي.. توصية بتخصيص يوم وطني للجودة

أوصى الملتقى السادس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي بإطلاق مبادرة لتخصيص يوم وطني للجودة يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للجودة والذي يوافق ثاني خميس من شهر نوفمبر من كل عام، بما يسهم بنشر وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في المجتمع.