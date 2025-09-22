المملكة تشارك صانعي القرار الدوليين في ردم الفجوة الرقمية بالعالم خلال جلسة أممية بنيويورك

وينضم إلى هذه الجلسة المدير العام لمنظمة "اليونيدو" جيرد مولر، ومعالي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية كينيا ويليام كابوغو غيتاو، ونائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بيدرو مانويل مورينو، إلى جانب قيادات من مايكروسوفت، و"آي بي إم"، و"ديلويت"، و"SAP"، و"NVIDIA"، وشركات دولية ناشئة. وستشهد الجلسة مشاركة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تقنيات الرؤية الحاسوبية والصوت في "سدايا" الدكتور رائد الجدعاني، الذي سيستعرض تجارب المملكة في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمولية الرقمية وتسريع التنمية المستدامة، إلى جانب قيادات تقنية عالمية.