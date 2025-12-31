تحالف "رؤى العقارية" يطرح "رؤى" للبيع في مزاد علني

أعلن تحالف "رؤى العقارية"، الذي يضم كلٍ من "القصيم العقارية"، "أدير"، "ركاز"، و"الوابل"، عن طرح مخطط "رؤى" للبيع في مزاد علني سيقام في قاعة فرساي بمدينة الخبر، بتاريخ 7 يناير 2026م.
وسيتم طرح المخطط بنظام البيع على الخارطة، مع تسهيلات ميسّرة في السداد تبدأ بدفعة أولى 20%، ليشكّل فرصة مناسبة للاستثمار، أو امتلاك أرض لبناء مشروع مستقبلي في موقع مرشّح للنمو.
يمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 4,100,322.87 مترًا مربعًا، ويضم أكثر من 5,000 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 313.51 حتى 76889.81 متر مربع مصممة لتلبية الاحتياجات السكنية والتجارية، مما يوفر فرصًا استثمارية متنوعة في قلب هذه المنطقة الواعدة.
يقع "رؤى" في جنوب منطقة العزيزية، ويتمتع بإطلالة مميزة على طريق الملك فهد بطول 2,463.31 مترًا، أحد الشرايين الرئيسة التي تربط المنطقة بمدينة الخبر، بالقرب من ملتقى طريق الخالدية الممتد إلى طريق مجلس التعاون (أبو حدرية).
ويتميز المشروع بقربه من أبرز المناطق الحيوية والخدمات المتميزة في المدينة، حيث يقع على مقربة من جامعة الأمير محمد بن فهد، ومخطط الكوثر، وشاطئ أرامكو، إضافة إلى منتجع موفنبيك، وبلدية الخبر، والمستشفى الجديد، كما يجاوره منتجع خليج الدانة، ومجمع الشبيلي جراند مول، ويتميز بسهولة الوصول إلى جسر الملك فهد، مما يجعله موقعًا استراتيجيًا متكاملاً للمستثمرين والسكان على حد سواء.
ويأتي المزاد كفرصة مميزة للراغبين في الاستثمار في أراضٍ سكنية وتجارية ضمن موقع استراتيجي حيوي، ويتيح للمشترين اختيار القطع الأنسب وفق احتياجاتهم الاستثمارية.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية تحالف "رؤى العقارية" لتعزيز التواجد في سوق الأراضي في المنطقة الشرقية، وتقديم خيارات متعددة للمستثمرين في مدينة الخبر والمناطق المحيطة.