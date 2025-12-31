تحالف "رؤى العقارية" يطرح "رؤى" للبيع في مزاد علني

ويتميز المشروع بقربه من أبرز المناطق الحيوية والخدمات المتميزة في المدينة، حيث يقع على مقربة من جامعة الأمير محمد بن فهد، ومخطط الكوثر، وشاطئ أرامكو، إضافة إلى منتجع موفنبيك، وبلدية الخبر، والمستشفى الجديد، كما يجاوره منتجع خليج الدانة، ومجمع الشبيلي جراند مول، ويتميز بسهولة الوصول إلى جسر الملك فهد، مما يجعله موقعًا استراتيجيًا متكاملاً للمستثمرين والسكان على حد سواء.