العالم يحبس أنفاسه مع اقتراب سقوط قمر صناعي كبير على الأرض

ويقول الخبراء: نسبة أن يشكل هذا السقوط خطرًا مباشرًا على حياة الأشخاص أو المنشآت هو ضئيل جدًا؛ حيث يتوقع أن تكون كتلة أكبر البقايا الواصلة للأرض حوالي 52 كيلوغرامًا، واحتمال أن تصطدم البقايا بشخص هو 1 إلى 100 مليار فقط! وهو يمثل 1.5 مليون مرة أقل من احتمالية مقتل شخص داخل منزله بسبب حادث، وبمقدار 65 ألف مرة أقل من احتمالية إصابة شخص بصاعقة برق، وثلاث مرات أقل من احتمالية سقوط نيزك على شخص!.