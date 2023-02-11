"المياه الوطنية": مستنقع "مجمع الصواريخ" يعاني بسبب ارتفاع منسوب المياه ومدرج ضمن مشروعاتنا

تجاوبت الشركة الوطنية للمياه مع تقرير "سبق" عن مستنقع مياه بـ"صواريخ جدة"، وقالت في بيان لها تلقته "سبق": "نود في البداية أن نشكر لصحيفة سبق الإلكترونية ، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تُسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين".