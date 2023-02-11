"المياه الوطنية": مستنقع "مجمع الصواريخ" يعاني بسبب ارتفاع منسوب المياه ومدرج ضمن مشروعاتنا

تجاوبت الشركة الوطنية للمياه مع تقرير "سبق" عن مستنقع مياه بـ"صواريخ جدة"، وقالت في بيان لها تلقته "سبق": "نود في البداية أن نشكر لصحيفة سبق الإلكترونية ، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تُسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين".
وأضافت: "وحول ما نُشر في صحيفتكم بتاريخ ١١ فبراير 2023 بعنوان " شاهد.. مستنقع مياه بـ"صواريخ جدة" يثير استياء الأهالي وأصبح موقعًا لتجمعات الناموس"، نود أن نوضح لسعادتكم وللسادة العملاء أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، ونفيدكم بأن الموقع المشار اليه يعاني بسبب ارتفاع منسوب المياه السطحية وتجمع للمياه ناتج عن الحالة المطرية التي شهدتها مدينة جدة".
وأضافت أن الموقع ضمن المواقع التي كلفت بها شركة المياه الوطنية، وهو مدرج ضمن مشروعات الشركة لإنشاء شبكة تخفيض منسوب المياه السطحية، وحاليًا في مرحلة الطرح واستقبال العروض.
ورحبت الشركة بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة.