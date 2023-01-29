"النقل" تتفاعل مع "سبق" وتُصلح حفر وتشققات "مزلقان قنونا" بين القنفذة وعسير

يُذكر أنه يوجد مشروع تم اعتماده والبدء به قبل أكثر من عامين لتحويل مسار الطريق ذاته ليحل بديلًا عن المسار الحالي الذي يمر وسط الوادي، إلا أنه تعثر وتوقف العمل به قبل اكتماله لأجل غير مسمى ولأسباب غير واضحة، حسب قول أهالي المنطقة، الذين ما زالوا ينتظرون معاودة العمل في إنجازه ليحل محل المزلقانات التي تهدد حياة عابري الطريق خصوصًا وقت هطول الأمطار وجريان الوادي الذي دائمًا يتسبب في تعطّل حركة المسافرين لعدد من الساعات؛ لأن المياه تطمر الطريق.