"النقل" تتفاعل مع "سبق" وتُصلح حفر وتشققات "مزلقان قنونا" بين القنفذة وعسير

تفاعلت وزارة النقل ممثلةً في فرع القنفذة مع خبر "سبق" بعنوان "حُفَر وتشققات بمزلقان قنونا تعيق المركبات وتُعطِّل السَّيْر.. و"سبق" ترصد"؛ حيث تم إصلاح الحفر والتشققات بمزلقان طريق وادي قنونا الرابط بين القنفذة وعسير، وكذلك تم تعديل مسار المياه التي كانت على الطريق وتغطي الحفريات، ما يجعل المركبات تتعثر بها.
كما تم إصلاح الحفريات والتشققات الأخرى على امتداد الجزء الواصل ما بين مركز سبت الجارة بني عيسى وخميس حرب.
يُذكر أنه يوجد مشروع تم اعتماده والبدء به قبل أكثر من عامين لتحويل مسار الطريق ذاته ليحل بديلًا عن المسار الحالي الذي يمر وسط الوادي، إلا أنه تعثر وتوقف العمل به قبل اكتماله لأجل غير مسمى ولأسباب غير واضحة، حسب قول أهالي المنطقة، الذين ما زالوا ينتظرون معاودة العمل في إنجازه ليحل محل المزلقانات التي تهدد حياة عابري الطريق خصوصًا وقت هطول الأمطار وجريان الوادي الذي دائمًا يتسبب في تعطّل حركة المسافرين لعدد من الساعات؛ لأن المياه تطمر الطريق.