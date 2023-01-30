"الثروة السمكية بجدة" يعقد دورة تدريبية حول "الإدارة الفعالة لمشاريع الاستزراع المائي"

وأوضح مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه، أن هذه البرامج التدريبة تهدف إلى تنمية وتعزيز المعرفة والمهارات اللازمة للمتدربين للوصول إلى إدارة فعالة مستدامة تساهم في رفع أداء وإنتاجية مشاريع الاستزراع السمكي، وتأتي ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المركز لتعزيز قدرات المختصين بإدارة ومتابعة مشاريع الاستزراع المائي وخدمة المستفيدين للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة 600 ألف طن بحلول عام 2030م.