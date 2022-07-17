الإعلان عن بدء التقديم على بكالوريوس الكليات التقنية بمنطقة الرياض لعام1444هـ

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بدء التقديم اليوم الأحد 18 ذي الحجة الموافق 17 يوليو على برامج البكالوريوس الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم 1444هـ في الكليات التقنية التابعة لها في منطقة الرياض والمستوفية لاشتراطات إقامة البرنامج لكلا الجنسين.
وفي التفاصيل، يتاح التقديم لخريجي برامج دبلوم الكليات التقنية والاتصالات، ودبلوم معاهد الشراكات الإستراتيجية وكليات التميز، والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم، بالإضافة إلى الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة، ودبلوم التخصصات الصحية، ودبلوم كلية المجتمع، ودبلوم معاهد التدريب الأهلي.
وكذلك يتاح التقديم لخريجي الدبلوم التقني من خارج المملكة الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج على بوابة القبول الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 22 ذي الحجة الموافق 21 يوليو وينتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وأكد مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل أن المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة تشهد إقبالاً كبيرًا في الآونة الأخيرة مُرجِعًا ذلك لزيادة وعي المجتمع بالدور الذي يلعبه التدريب التقني كرافد التدريب الأول في المملكة والمساهم الفاعل في إعداد الكوادر الوطنية المدربة وتغذية الاقتصاد الوطني بها للمشاركة في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة لهذا الوطن المعطاء.