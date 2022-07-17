الإعلان عن بدء التقديم على بكالوريوس الكليات التقنية بمنطقة الرياض لعام1444هـ

وأكد مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل أن المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة تشهد إقبالاً كبيرًا في الآونة الأخيرة مُرجِعًا ذلك لزيادة وعي المجتمع بالدور الذي يلعبه التدريب التقني كرافد التدريب الأول في المملكة والمساهم الفاعل في إعداد الكوادر الوطنية المدربة وتغذية الاقتصاد الوطني بها للمشاركة في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة لهذا الوطن المعطاء.